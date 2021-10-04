Только настоящая демеркуризация квалифицированными сотрудниками официальной службы ртути, позволит на 100% очистить помещение от ртути.
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Признаки:
Как правило вся услуга сводится к распылению неизвестного вещества. Без доказания эффективности.
-Использование тест полосок для подтверждения эффективности выполненных работ. Данные лакмусовые тестеры имеют порог срабатывания в 34 раза превышающий ПДК(предельно допустимую концентрацию)
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Сложно найти человека, который бы не знал о вреде разбитого градусника. Всем известно, что ртуть, испаряясь, отравляет все живые организмы. Степень отравления зависит от количества ртути и площади помещения. Особенно опасны осколки градусника и ртутные шарики в помещении, где включены радиаторы – они повышают температуру и ускоряют процесс испарения. Особое коварство градусника заключается в свойствах ртути: при малейшем столкновении с предметами или другими шариками ртути, она рассыпается в разные стороны. Поэтому так сложно собрать частички ртути для дальнейшей утилизации.
Если не собрать все шарики ртути, у людей, которые регулярно находятся в помещении, постепенно наступает отравление парами ртути.
Симптомы этого явления:
Часто людей интересует – сколько ртути в градуснике. Этого вещества в ртутном термометре около 2 грамм. Если в доме разбилась люминесцентная лампа, часто люди думают, что это не опасно. На самом деле, в ртутной лампе содержится от 2 до 7 мг вредного вещества. Если колба разбивается, предельно допустимая концентрация ртути в помещении может возрасти до 200 раз. Поэтому, если в доме была разбита люминесцентная лампа, крайне важно провести анализ воздуха на пары ртути в Харькове. Такое исследование также предлагают специалисты нашей компании. После определения концентрации ртути предлагается проведение демеркуризацией.
Дети, особенно слишком непоседливые и любознательные, могут вытащить градусник из футляра, играться с ним, грызть. Вследствие таких экспериментов, вредное вещество может попасть в пищевод и кишечник. Поэтому, родителям важно знать, если ребенок проглотил ртуть, что делать в подобной ситуации.
Важно помнить, что сама по себе ртуть опасности не представляет, угрозой жизни являются только ее пары, надышаться которыми ребенок может успеть, если предварительно разбил градусник.
Опасны для здоровья и жизни осколки градусника, которые могут попасть в желудок. Первым делом нужно вызвать бригаду врачей, которые проведут срочное промывание желудка. На такие вызовы «Скорая» может отказаться ехать. В подобном случае важно, как можно быстрее, попасть в больницу. Там медицинский персонал возьмет анализы, проведёт все необходимые исследования и выпишет препараты для выведения токсинов из организма. Самостоятельно назначать препараты, чтобы очистить организм от ртути, особенно, маленькому ребенку, нежелательно. Для дополнительной очистки организма можно ввести в рацион такие продукты: вареный рис, морскую капусту, кинзу, можно употреблять отвар лопуха. Эти продукты эффективно выводят токсины.
Сразу же после обнаружения разбитого градусника, нужно провести проветривание. Важно: двери в другие комнаты нужно закрыть, чтобы пары ртути не переместились туда. Прежде чем приступить к уборке ртути и осколков градусника, нужно защитить слизистые, руки. Для этого на руки надеваются резиновые перчатки, на лицо – тканевая или марлевая маска.
Важен вопрос: как и чем лучше собрать ртуть, ртутные шарики в домашних условиях?
В первую очередь, нужно знать, что предметы, которыми собиралась ртуть, нужно выбросить. Поэтому пылесос и веник для этой цели использовать нельзя. Выбирайте предметы, которые потом будет не жалко выбросить. Лучше всего для этого подходят липкий скотч, резиновая груша, кисточка. Последнюю нужно смочить водой, смахивать шарики ртути на листы бумаги, затем пересыпать в банку или контейнер с водой, которые плотно закрываются крышкой. Чтобы собрать мелкие шарики, пригодятся скотч или резиновая груша.
Когда вся ртуть собрана, возникает вопрос: куда сдать ртутный градусник в Санкт-Петербурге?
Жители города могут воспользоваться интерактивной картой, на которой указаны пункты приема токсичных отходов.
Когда вся видимая ртуть собрана, нужно перейти к химической обработке. Суть этого метода заключается в том, чтобы заставить ртуть реагировать с химическими веществами – они нейтрализуют ртуть, преобразуя в безопасные соли.
Чтобы провести такую обработку, нужно 2 грамма марганцовки растворить в 1 литре воды. Также для этой цели подходит белизна или другие препараты на основе хлора. Полученным раствором обрабатывается пол, где был разбит градусник или энергосберегающая лампа. Далее все поверхности обрабатываются мыльно-содовым раствором. Такая процедура повторяется несколько дней, по 3-4 раза.
Важно помнить, что такая обработка эффективна только на участке, где был разбит градусник. Если ртуть закатилась в щели, осела на ковры, подобный метод не дает результатов. Полностью уничтожить пары ртути позволяет только демеркуризация озоном.
Если вы хотите знать, насколько высока концентрация паров ртути, нужно провести замеры на наличие паров ртути. Процедура проводится с помощью специального анализатора ртути УКР-1МЦ или РА 915. Если на определенном участке в помещении осталась ртуть, устройство сигнализирует об этом. Благодаря такому анализу, можно легко определить концентрацию паров ртути, а также, произошла ли утечка из помещения, где был разбит градусник или лампа.
Обследование воздуха на наличие паров ртути в Санкт-Петербурге позволит перейти к дальнейшей демеркуризации, если в этом есть необходимость.
Эта процедура в обязательном порядке проводится, если вы не уверены, что из помещения собрали всю ртуть, а также, если замер на пары ртути показал положительные результаты.
Удаление паров ртути методом демеркуризации выполняется с помощью специализированных профессиональных реактивов
Ртуть применяется в промышленности и производстве, поэтому столкнуться с ней можно повсюду. При электрических разрядах ее пары излучают зеленовато-голубой свет ультрафиолетового спектра. Это свойство заложено в основу создания ртутных люминесцентных ламп.
Элемент входит в состав амальгамы, батареек, уровнемеров, тонометров и ряда медицинских приборов. Но чаще всего помещения загрязняются при разливе металлической ртути, содержащейся в термометрах.
Проливы ртути часто происходят по вине охотников за цветными металлами. Они разрезают металлические колбы, в которых она хранится, и сдают их в центры сбора металлолома, а саму токсичную жидкость выливают, куда придется. Ртутные «отходы» загрязняют не только окружающую среду, но и жилые дома, поскольку они хорошо липнут к обуви.
Градусники разбиваются не только из-за неумелого обращения, но и ради забавы или «внеплановых каникул». Так произошло на Камчатке в г. Елизово в одной из школ в 1994 году. Школьники принесли ее на занятия, и плевались друг в друга через корпуса от авторучек. Учителя узнали, с чем играют дети, только через несколько дней. За это время ртуть разнеслась с обувью на такое большое расстояние, что пришлось закрыть до окончания ликвидации последствий саму школу, детский клуб, местное отделение связи и даже выселить жильцов из ближайших домов.