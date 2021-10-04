Сложно найти человека, который бы не знал о вреде разбитого градусника. Всем известно, что ртуть, испаряясь, отравляет все живые организмы. Степень отравления зависит от количества ртути и площади помещения. Особенно опасны осколки градусника и ртутные шарики в помещении, где включены радиаторы – они повышают температуру и ускоряют процесс испарения. Особое коварство градусника заключается в свойствах ртути: при малейшем столкновении с предметами или другими шариками ртути, она рассыпается в разные стороны. Поэтому так сложно собрать частички ртути для дальнейшей утилизации.



Если не собрать все шарики ртути, у людей, которые регулярно находятся в помещении, постепенно наступает отравление парами ртути.





Симптомы этого явления:

Общая слабость;

Головные боли;

Отеки десен, слизистой ротовой полости;

Боли в горле при глотании;

Повышение температуры;

Металлический привкус во рту;

Слизистый понос, иногда с кровью.

Чем меньше ртути, тем медленнее происходит отравление, но этот процесс неотвратим и крайне опасен для жизни. Поэтому, после ого, как все осколки и шарики ртути были собраны, важно провести полную очистку от паров ртути. Демеркуризацию в Санкт-Петербурге выполняют специалисты нашей компании.

Часто людей интересует – сколько ртути в градуснике. Этого вещества в ртутном термометре около 2 грамм. Если в доме разбилась люминесцентная лампа, часто люди думают, что это не опасно. На самом деле, в ртутной лампе содержится от 2 до 7 мг вредного вещества. Если колба разбивается, предельно допустимая концентрация ртути в помещении может возрасти до 200 раз. Поэтому, если в доме была разбита люминесцентная лампа, крайне важно провести анализ воздуха на пары ртути в Харькове. Такое исследование также предлагают специалисты нашей компании. После определения концентрации ртути предлагается проведение демеркуризацией.